Splatoon Raiders aangekondigd als eerste spin-off in Splatoon-serie voor Nintendo Switch 2

Grote update voor Splatoon 3

Naast het nieuws over Splatoon Raiders is er ook goed nieuws voor spelers van Splatoon 3 op zowel Nintendo Switch als Nintendo Switch 2. Op 12 juni verschijnt er een gratis update die flink wat nieuwe content toevoegt:

De Splatlands-collectie bevat 30 nieuwe wapensets, gebaseerd op bestaande modellen, maar met nieuwe designs, subwapens en specials.

Het Knooppunt Kabeljauw, een geliefde map uit het allereerste Splatoon op de Wii U, keert terug.

Het maximale wapenniveau wordt verhoogd, en spelers kunnen nieuwe badges verzamelen.

Nieuw is de sessie-wapenkracht: een statistiek die per wapen de effectiviteit in Chaosgevechten meet. Hierdoor wordt matchmaking nauwkeuriger en kunnen spelers makkelijker experimenteren met nieuwe wapens.

Voor wie Splatoon 3 speelt op de Switch 2 biedt de update extra voordelen in de vorm van verbeterde graphics en soepelere prestaties.

Tot slot: spelers op de Nintendo Switch en Switch 2 kunnen gewoon met elkaar blijven spelen. Platformoverschrijdende compatibiliteit blijft dus behouden.

Meer details over Splatoon 3 vind je op de officiële website van Nintendo.