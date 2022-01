​Smartphone of tv: wat heb je aan een hoge verversingssnelheid?

Als je een nieuwe smartphone of beeldscherm koopt, dan moet je aan allerlei dingen denken. Zoveel opties, je kunt haast door de bomen het bos niet meer zien. Eén van die factoren is de verversingssnelheid. Of tenminste, dat zou het moeten zijn in sommige gevallen. De verversingssnelheid wordt altijd aangeduid in Hertz. Hertz zegt iets over hoe vaak een afbeelding op het scherm wordt getoond per seconde. Kortom: hoe hoger het aantal Hertz, hoe vaker een beeld wordt ververst.

Samsung komt met een televisie met een verversingssnelheid van 144 Hz, een ROG-phone die ook zo’n hoge verversingssnelheid heeft en Alienware-monitoren die zelfs op 360 Hz verversen. De laatste tijd zien we in deze drie techcategorieën dat de verversingssnelheid steeds verder wordt opgeschroefd, maar wat heb je eraan, en is er iets als een te hoge verversingssnelheid ?

Heel veel Hertz

Dat is heel simpel uitgelegd wat het verschil is tussen meer of minder Hertz. Hoe meer Hertz, hoe meer informatie er op je netvlies komt en hoe soepeler de beweging op het scherm lijkt. De standaard is lang 60 Hertz geweest, maar inmiddels is de techniek zover dat dat flink kan worden opgekrikt. Dat is erg positief, zeker als je bijvoorbeeld games speelt. Het zal echt niet heel snel het verschil maken tussen winnen of verliezen, maar het feit is wel dat je sneller de nieuwe situatie voorgeschoteld krijgt en sommige beslissingen in games moeten in fracties van seconden worden gemaakt.

Dat je monitor, tv of telefoonscherm een hoge verversingssnelheid heeft, betekent overigens niet per se dat je ook snel informatie krijgt. Het hangt namelijk alles af van de app of software die je gebruikt. Als de framerate daarvan heel traag is, dan heb je er weinig aan. De framerate zegt iets over hoeveel beeldjes per seconden er aan je monitor/smartphone/tv worden geleverd door bijvoorbeeld de gameconsole (eigenlijk specifiek de grafische kaart ervan) of de app.

YouTube heeft bijvoorbeeld een output van 60 frames per seconde. Het voordeel is dat veel apparaten er dus goed mee kunnen omgaan, maar het nadeel is dat je met een dure monitor of telefoon met een hoge verversingssnelheid liever nog meer frames zou hebben.