Schim review: een game die je hersens kietelt en kalmeert

Schim, als je de naam leest, dan denk je vast wel aan een schaduw, maar hoe zeggen ze dit in het Engels en wat betekent het? Nou: het is geen Engelse titel. Schim is een game die door een Nederlandse ontwikkelaar is gemaakt: Ewoud van der Werf, samen met Nils Slijkerman. En, moet deze game vooral lekker in de schaduw blijven, of verdient hij de spotlight?

Schim

Het is al lang geleden, maar toen The Unfinished Swan verscheen, was ik enorm onder de indruk. Net als Schim een indiegame, en wel eentje waarbij de hele spelwereld wit was: je zag niks, en je moest door verf te gooien als het ware die wereld tot leven brengen en leren begrijpen wat waar was. Ik vond die game zo’n ontzettende uitdaging voor het brein, omdat je ineens zo anders moet denken. Het is duidelijk een game om nooit te vergeten.

Datzelfde effect zou Schim best eens kunnen hebben op mensen. Het zorgt er in ieder geval voor dat je je brein even heel anders moet gebruiken. Het leuke is dat het spel je daar ook een beetje mee pest, in eerste instantie. Je start met een persoontje die op de grond klaarstaat om te beginnen, maar al gauw merk je door aan de linkerpook te trekken dat het helemaal niet om dat persoontje gaat, maar juist om zijn schaduw. Echter bestuur je die op een enigszins indirecte wijze en dat maakt het interessant.