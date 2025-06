Razer lanceert Kishi V3-serie: consolekwaliteit gaming voor smartphones en tablets

Razer heeft vandaag de nieuwste generatie mobiele gamecontrollers onthuld: de Kishi V3, Kishi V3 Pro en Kishi V3 Pro XL. De serie is ontworpen voor veeleisende gamers die onderweg niets willen inleveren op prestaties, comfort en precisie. De controllers zijn compatibel met een breed scala aan apparaten – van smartphones tot tablets tot 13 inch – en bieden ondersteuning voor Apple Arcade.

Consolegevoel voor je mobiel

Waar veel mobiele controllers concessies doen op functionaliteit of formaat, tilt de Kishi V3-serie alles naar een hoger niveau. De Kishi V3 Pro en V3 Pro XL bieden professionele features zoals Sensa HD™ haptics, muisklik-precisieknoppen, en verwisselbare thumbsticks voor gepersonaliseerde besturing. Dankzij het USB-C “eilanddesign” kunnen telefoons en tablets met of zonder hoesje makkelijk worden aangesloten.

De standaard Kishi V3 biedt een slanker alternatief, zonder in te leveren op de basis: ergonomisch design, stille knoppen, en ondersteuning voor opladen en audio tijdens het spelen.

Gamen op je iPad Pro? Kan gewoon.

De Kishi V3 Pro XL is met name interessant voor wie graag gamet op een groter scherm. Dit model ondersteunt tablets tot 13 inch, waaronder de iPad Pro en iPad Air. Zo verandert je tablet in een volwaardige gameconsole – met grip, haptische feedback en analoge controle zoals je dat gewend bent van je console thuis.