Ratjetoe krijgt eigen game met NES-pixelart

Als je het wil: de game van Rugrats die meer dan 25 jaar na de start van de serie verschijnt is er zowel met dikke pixels en een fijne retrolook als met normalere graphics. De keuze is aan jou. Ratjetoe hebben we inmiddels al heel lang niet meer op tv gezien, maar het is wat ons betreft een klassieker.

Rugrats: Adventures in Gameland

Rugrats: Adventures in Gameland is gebaseerd op de Nickelodeon-serie over de peuters die altijd allemaal avonturen aangingen omdat ze simpelweg met kinderogen naar de wereld keken. Eigenlijk ging het nergens over, maar tegelijkertijd was het heel vermakelijk en origineel. In de game zien de kinderen een nieuwe Reptar-game en ze gaan de game dan compleet naspelen. Jij dus. Een grappig concept dat ook niet te duur is: het spel kost rond de 30 euro.

Rugrats: Adventures in Gameland verschijnt op 10 september op Nintendo Switch, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One en Steam.