PlayStation wordt aangeklaagd omdat het zijn games ’te duur’ maakt

Sony wordt vanuit Nederland aangeklaagd omdat het games in de PlayStation Store te hoog zou maken. Stichting Massaschade & Consument start een collectieve rechtszaak tegen het gamebedrijf. De stichting stelt dat het Japanse bedrijf zijn dominante positie in de wereld van gameconsoles misbruikt. Hierdoor zouden miljoenen Nederlanders al jaren te veel voor PlayStation-games betalen, maar ook voor in-game-content.

‘Digitale games zijn te duur’

Waar Sony op andere plekken in de wereld vooral problemen rond zijn digitale games heeft vanwege het eigenaarschap ervan, daar loopt het in Nederland sinds kort tegen een heel ander euvel. De games zijn te duur. De stichting stelt: “Waar games vroeger als fysieke schijfjes in de winkel werden verkocht, worden ze nu grotendeels digitaal aangeschaft – exclusief via Sony’s eigen PlayStation Store. Volgens de stichting leidt dit monopolie op de digitale verkoop, samen met het grote marktaandeel van PlayStation in de consolemarkt, tot een zogenoemde ‘Sony-tax’: kunstmatig hoge prijzen die gamers tientallen procenten méér laten betalen voor digitale games en in-game content dan in een markt met concurrentie het geval zou zijn.“

Het richt zijn pijlen met name op Sony omdat PlayStation de meestverkochte gameconsoles maakt, stelt de stichting. Als je digitaal een PlayStation-game wil kopen, dan moet je eigenlijk altijd bij Sony zijn. Dat maakt het gamebedrijf erg machtig. Een status die het ook volop zou uitbuiten, als we de stichting mogen geloven. “Sony gedraagt zich in meer opzichten als een monopolist: gameontwikkelaars moeten vaak wel akkoord gaan met de voorwaarden die Sony ze oplegt, inclusief de prijs waarvoor hun games in de etalage gezet worden.”