Overwatch 2: waarom iedereen praat over deze nieuwe game

Gisteren is hij uitgekomen: Overwatch 2. De nieuwe game van Blizzard werd met gemixte gevoelens ontvangen, omdat hij het toch wel even anders aanpakt dan de eerste game in deze franchise. Deze team-based actiegame bestaat uit het constant doen van 5 tegen 5-brawls en speelt zich af in de toekomstige wereld met een flinke kust en keur aan flamboyante figuren om uit te kiezen. So far so good, zou je denken, maar er wordt niet alleen door nieuwigheid veel gesproken over Overwatch 2. Dit is wat de tongen zoal losmaakt.

Blizzard is bekend van enkele van de grootste games ter wereld. Denk aan World of Warcraft, Diablo en Starcraft. Het is een gamebedrijf dat erom bekendstaat jarenlang aan games te werken, die vervolgens ook weer jarenlang worden ondersteund. Het draait altijd om nieuwe werelden, actie en nieuwe volken die je nog nooit hebt gezien. Hoewel Overwatch niet in alle opzichten een typische Blizzard-game is, biedt het zeer zeker een bijzondere groep personages die zich beweegt in een gamewereld uit de toekomst. Blizzard heeft een grote schare aan zeer fanatieke fans en mede daarom kan ook deze franchise rekenen op fanatieke aanhangers.

Overwatch is niet meer

Het nieuwe Overwatch 2 heeft natuurlijk alles te maken met vernieuwing en de ‘geboorte’ van een nieuwe game om weer jaren mee vooruit te kunnen, maar het heeft ook alles te maken met afscheid nemen en misschien toch wel een beetje met rouw. We moeten namelijk verwerken dat Overwatch 1 niet meer is. De oude Overwatch wordt in zijn volledigheid vervangen door Overwatch 2. Daar is uiteraard niet iedereen even blij mee, maar wel kun je bepaalde voortgang meenemen naar het nieuwe spel. Echter is er veel veranderd: zo was het eerst 6 tegen 6, maar nu 5 tegen 5 en zo zijn er veel meer veranderingen toegepast.

Er is zoveel veranderd in de gameplay, dat het hele Overwatch compleet wordt overschreven. Mis je het te erg, dan kun je het Watchpoint Pack aanschaffen, waarmee je enigszins kunt doen alsof je de eerste game nog speelt. Wel is er rekening gehouden met mensen die Overwatch hebben gespeeld: maak je na 4 oktober een account aan, dan word je gezien als nieuwe speler en dan heb je een andere ervaring dan mensen die het al kennen. Zij krijgen minder gamemodi te zien om ze niet te overspoelen. Wil je trouwens alle helden uit de eerste game vrijspelen, dan heb je daar 100 matches voor nodig als je een newbie bent.