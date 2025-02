Nostalgie: het hypnotiserende Breakout krijgt een opvolger

Het is een spel dat lijkt op Pong en op een soort tennis. Breakout. Je kunt het ook kennen als DX Ball of Bricks Breaker, maar het origineel heet Breakout en die krijgt nu een opvolger in de vorm van Breakout Beyond.

Breakout Beyond

Het wordt gemaakt door de mensen achter het geniale Bit.Trip en het werkt samen met Atari om het spel van de grond te krijgen. In Breakout is er een hele soort muur van blokken die je met een balletje omver moet tennissen. Je doet dat van onderen met een balkje waartegen de bal terugkaatst via die hele batterij aan blokjes.

Breakout Beyond verschijnt later dit jaar. Kun je daar niet op wachten, dan staan er in de App Store en Play Store genoeg alternatieven. Ook kun je op Google via de zoekmachine sinds kort zoeken naar Block Breaker. Je ziet dan een soort knop verschijnen met Games en daar is Block Breaker dan gratis speelbaar als een soort easter egg. Je kunt het zowel via je laptop of pc spelen als via je smartphone. Alleen is de besturing ofwel via aanraken of via de pijltjestoetsen.

Minder alleen

Leuke dingen voor wie dit soort spellen ook zo hypnotiserend vindt. Het is geen God of War, maar het is alsnog een game waar je heerlijk je tanden in kunt zetten. Breakout Beyond belooft daarbij ook nog elementen van Tetris Effect toe te passen, waardoor dit normaal wat loner-achtige spel ineens een heel gezellige draai krijgt, namelijk de optie om online tegen anderen te spelen. Vanaf wanneer we het kunnen verwachten is dus nog onbekend, maar we houden het nauwlettend in de gaten.