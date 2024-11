Nintendo Switch 2 wordt backwards compatible voor Switch-spellen

Maar wanneer komt die dan? De verwachting is februari 2025: het is namelijk eerder al aangegeven dat Nintendo de console zou aankondigen in het huidige fiscale jaar van het bedrijf. Dat loopt af in maart. Als die console er eenmaal is, waarvan het overigens niet is gezegd dat het ook Switch 2 gaat heten, dan kun je dus Switch-games van nu te spelen en je Nintendo Switch Online-diensten en account over te hevelen.

Dit fiscale jaar

Van de huidige Nintendo Switch zijn inmiddels 146 miljoen stuks verkocht. De verkopen zijn al wat aan het afnemen, maar dat is niet vreemd: het apparaat verscheen al in 2017. Maar Nintendo moet wel met iets goeds nieuws komen: de Switch Online-abonnementen beginnen ook wat af te nemen (er zijn nu 34 miljoen leden). Maar het is niets om je echt zorgen over te maken, Nintendo zegt dat er meer software op een Nintendo Switch is gespeeld dan op welk andere Nintendo-apparaat dan ook.