Nintendo onthult een nieuw product waar we nooit aan hadden gedacht

Of nou ja, chiptunes zijn het niet: het is namelijk de mooie muziek van The Legend of Zelda: Breath of the Wild en Super Mario Odyssey. Geen goedkope bliepjes dus, maar met orkesten gemaakte muziek waarvan de melodieen je tegemoet komen. En: hoe langer jij als een luiwammes blijft liggen nadat je wekker is gegaan, hoe irritanter de wekker allemaal andere gamemuziek erbij haalt. Maar ook echt irritante geluiden, zoals muntjes in Super Mario Odyssey (toegegeven, dat is best leuk, maar misschien niet op het moment waarop je het slaap eigenlijk nog niet uit je ogen wil wrijven) of schietende geweren uit Splatoon 3.

Nintendo-wekker

Wat wij het leukste vinden aan deze wekker, dat is dat je beloond wordt voor het opstaan. Niet dat je ineens allemaal 1-ups krijgt in de echte games, maar wanneer de wekker ziet dat je inderdaad je warme bed hebt verruild voor het koude leven, dan krijg je een fanfare te horen. Meteen al een opsteker in de ochtend, dat is toch een positief begin van je dag. Je hoeft de wekker ook niet uit te zetten: dat doet ie automatisch. Ook houdt hij statistieken bij over je slaap: hoe lang je slaapt vooral, met ontwaakstatistieken. Ook toont hij hoeveel je bewoog. Hij kan ook helpen met geluiden om je rustig en sneller in slaap te laten vallen, dus deze wekker staat je niet alleen in de ochtend bij.

De wekker is te koop als je een Nintendo Switch Online-abonnement hebt en verschijnt binnenkort. Het apparaat kost 99,99 euro en biedt 35 verschillende wekscenes. Via internet kun je bovendien later nog meer mogelijkheden downloaden.