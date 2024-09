Nintendo kan inpakken: AI kan de volgende Mario-game maken

We weten inmiddels dat AI allerlei banen kan overnemen, maar er is er ook een waar we misschien iets minder snel aan hadden gedacht: gameontwikkelaar. Het blijkt dat kunstmatige intelligentie er prima toe in staat is om bijvoorbeeld Mario-games te maken. Het is een kwestie van videobeelden kijken van de Super Mario Bros.-spellen en de AI kan in potentie hele spellen in elkaar knallen.

AI-gameontwikkelaar

Dat het maken van een Mario-game qua creativiteit niet altijd heel ingewikkeld hoeft te zijn, dat bewijst de Super Mario Maker-franchise al jaren. Het ene na het andere briljante level komt voorbij en het is geweldig om levels te spelen van mensen die net zo dol zijn op de snordragende loodgieter als jijzelf. Maar zou het nog steeds net zo leuk zijn als Mario-levels niet gemaakt zijn door andere mensen, maar door AI? Het blijkt er al toe in staat te zijn.

We hebben het afgelopen jaar veel soorten AI voorbij zien komen. Het is behulpzaam als je wil brainstormen voor je bruiloft, als je wil dat een bepaalde tekst net even wat professioneler wordt gemaakt, enzovoort. AI kan afbeeldingen maken zoals sommige digitale artiesten dat niet kunnen en al met al is het bewezen dat het wel degelijk een rol kan spelen in ons leven. Maar wat tegelijkertijd speelt is dat het niet bepaald authentiek is en dat natuurlijk vaak gemaakt is op basis van het werk van mensen.

Dat geldt ook voor het nieuwe AI-model dat op basis van video’s van de Super Mario Bros.-games leert om zelf Mario-games te bouwen. Misschien komen deze sidescrolling platform-avonturen straks helemaal niet meer bij Nintendo vandaan, maar gewoon uit ‘de computer’. Wat als er op de Mario-games van de toekomst geen Nintendo-logo meer prijkt, maar een ‘made by AI’-zinnetje? Hoewel, Nintendo zal waarschijnlijk nooit toelaten dat het helemaal uit handen wordt gegeven: het zal altijd zijn stempel van goedkeuring moeten geven.

MarioVGG

Maar goed, het zal wel open moeten zijn over het gebruik van kunstmatige intelligentie, toch? Het is de vraag hoe gamers erop gaan reageren als iets puur door AI is gemaakt: vinden we het net zo leuk als er minder moeite in is gestoken? Is het minder tof als je weet dat er niet per se een diepere laag of gedachte bij zit? Het is de vraag of games zo niet te oppervlakkig worden. Aan de andere kant: zo’n goedkeuring van Nintendo zal voor veel fans het verschil wel maken tussen ‘koud AI’ en ja, dan toch ‘warm AI’.

De makers van de nieuwe AI noemen het in ieder geval MarioVGG en zeggen dat ze denken dat AI-video’s op een bepaald moment in de toekomst in plaats van game engines kunnen werken. Niet morgen. Er zitten nog veel glitches in het spel en het is ook echt te langzaam om real-time gamen goed te representeren. Maar toch, je kunt wel al zien dat AI in ieder geval goed lijkt te begrijpen wat precies de bedoeling is. Het leert dat overigens niet alleen maar op basis van de video, dat zou gek zijn: het leunt hierbij ook op de input: de knoppen die mensen indrukken wanneer ze de game spelen.

Volgens de onderzoekers is MarioVGG niet alleen in staat om Mario’s bewegingen goed mee te doen: het is ook in staat om allerlei nieuwe obstakels voor Mario te verzinnen. Hallucinaties die dus een keertje wel goed van pas komen. Bovendien zouden die objecten ook allemaal passen binnen de Mario-wereld qua hoe die eruitziet en wat we kennen uit het Mario-universum. Of de onderzoekers helemaal doorgaan met MarioVVG en het laten solliciteren bij Nintendo verwachten we niet direct, maar het toont wel aan dat AI al ver is, en waarschijnlijk nog ontzettend ver kan komen.