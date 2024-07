LEGO’s nieuwe Mario-set van Super Mario World heeft heel dikke pixels

LEGO heeft vandaag een nieuwe Mario-set aangekondigd die we niet hadden verwacht. Het is een set van misschien wel de beste game aller tijden: Super Mario World. De Super Nintendo-game betekende de introductie van Yoshi, de dinosaurus van Mario. De set komt niet zozeer onverwacht door het onderwerp: er is al heel veel van Mario, maar wel het design: het is een platte, gepixelde ‘plaat’. Maar wel eentje die met zijn beentjes kan trappelen en zijn tong kan uitsteken, als je aan de hendel draait.

LEGO Super Mario World

Het is een bijzonder LEGO-bouwwerk dat net een vreemde Photoshop lijkt, maar dat komt door zijn pixelated uiterlijk. De 1.215 steentjes tellende LEGO-set is er echt om neer te zetten en gesprekken te starten, want fans zullen hier sowieso een opmerking over maken. De set kost 129,99 euro en verschijnt op 1 oktober 2024, wanneer ook de eerder besproken sets van Fortnite beschikbaar komen en we dus maar een weekje water en brood eten om deze hobby te kunnen bekostigen.