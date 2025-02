Nintendo stopt met de gouden punten op Nintendo Switch

Nintendo laat weten dat het klaar is met de gouden punten op Switch. Je krijgt vanaf 25 maart geen gouden punten meer als digitaal een game aanschaft voor je Nintendo-console.

Er was lange tijd een actie waarbij je bij aankoop van een digitale Switch-game gouden punten kreeg, maar dat stopt per 25 maart. Wel gaan de gouden punten door in fysieke games: je moet ze wel binnen twee jaar nadat het spel verscheen registreren. Wel verdwijnt ook dat op den duur: Nintendo voegt ze vanaf 25 maart niet meer toe aan fysieke spellen. De gouden punten die je nog hebt, kun je nog wel een lange tijd uitgeven: er is niets gezegd over of die verdwijnen. Wel verdwijnen ze na een jaar uit je account, maar dat was al zo.

Nintendo’s gouden punten

Als je bijvoorbeeld een game kocht van 60 euro, dan kreeg je daarvoor 300 gouden punten (5 procent). Dat is 3 euro in gouden puntenwaarde. Je kunt met de gouden punten games kopen en de leuke beloningen uit My Nintendo aanschaffen. Het is te hopen dat Switch 2 ook met zo’n zelfde systeem gaat werken. Net als Club Nintendo zijn er altijd originele Nintendo-cadeautjes te sparen.