Nintendo Direct: eindelijk weer een nieuwe Mario-sidescroller

Nintendo Direct zit er weer op, maar hij stelde bepaald niet teleur. We hebben onder andere een nieuwe Mario-sidescroller gezien: een klassieke Mario-game dus, maar ook te horen gekregen dat een andere populaire franchise met het bekende gamepersonage van Nintendo een remake krijgt.

Super Mario Bros. Wonder is aangekondigd

Het ziet er snoeperig uit, bevat enorm schattige bloemetjes maar zal ongetwijfeld niet altijd een ‘walk in the park’ zijn: de nieuwe sidescroller Super Mario Bros. Wonder is aangekondigd. Je ziet gelijk dat het stijltje een beetje dromenland-achtig is en hoewel dat normaal natuurlijk Kirby’s ding is, zie je duidelijk dat Mario zich ook prima thuisvoelt in een wat dromerige, magische wereld. Wonder heeft onder andere de toevoeging van levende buizen, wat voor een heel ander type gameplay kan zorgen. Ook komen je vijanden soms heel fanatiek in groepen naar je toe, om het je naast het platformen nog wat moeilijker te maken. En waar we in een van de laatste sidescrolling Mario’s nog een poes konden worden, kun je nu veranderen in een… olifant. Het spel komt ook al heel snel uit: 20 oktober.