Er is een nieuwe Mario-game uit: Super Mario Bros. 5

7 jaar lang bouwde hij eraan en nu is het af: Super Mario Bros. 5. Het is geen officiële Mario-game, want hij komt niet van Nintendo, maar hij komt behoorlijk dichtbij. Dat komt omdat de maker van de game, Metroid Mike 64, gebruikmaakte van Nintendo-spel Super Mario Maker 2 om zijn levenswerk te maken.

Mario-nostalgie

Misschien denk je nu: hoe kan hij er 7 jaar aan werken, het spel is pas in 2019 verschenen. Wel: hij was er al mee bezig in Super Mario Maker 1, alleen om er echt een game van te maken, had hij iets nodig dat pas in het tweede deel werd geïntroduceerd: de mogelijkheid om niet alleen losse levels te maken, maar deze aan elkaar te rijgen en zo werelden te maken. Uiteindelijk maakte Metroid Mike 64 zijn spel maar liefst 40 levels in 8 werelden. Helemaal zoals dat hoort in een Mario-game.

7 jaar lang werkte hij aan een nieuwe Mario-game, zonder ervoor te worden betaald, zonder er geld voor te krijgen nu mensen het wel kunnen spelen. Dat betekent nogal veel toewijding en dat is erg bijzonder. Zeker omdat we het nu allemaal zelf kunnen gaan spelen en gaan waarderen. Het zegt heel veel over de enorme liefde die veel gamers voelen voor 2D-Mario’s. Dat blijkt ook wel uit de keuze van het uiterlijk van deze Mario-game. In Super Mario Bros. 5 kun je namelijk uit meerdere Mario-stijlen kiezen.