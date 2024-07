Nintendo biedt je straks een officiële Joy-Con-oplader

Gamemaker Nintendo heeft zijn nieuwe oplader gepresenteerd. Het voelt een beetje als een ‘nu pas’, maar het is goed dat het er eindelijk is. Een oplader voor Joy-Cons die luistert naar de naam Two Way.

Joy-Con-oplader

Nintendo heeft het apparaat zelf officieel gemaakt door de naam en foto’s te plaatsen, maar verder is het nog wat vaag: wat zou zoiets kosten? Er zijn al accessoires van andere bedrijven waarmee je je Joy-Cons oplaadt, maar die zijn waarschijnlijk veel goedkoper dan iets wat officieel van Nintendo komt.

Charge your #NintendoSwitch Joy-Con controllers and Nintendo Entertainment System controllers with the Joy-Con Charging Stand (Two-Way) accessory, available October 17th. pic.twitter.com/qv6k8GAm6e — Nintendo of Europe (@NintendoEurope) July 18, 2024

Het apparaat laadt de controllers van de Nintendo Switch waarschijnlijk op via USB-C voor stroom en verder schuif je de apparaatjes erop om die stroom door te geven. Je zou er ook de nieuwe NES-controllers voor Switch mee kunnen opladen. 17 oktober verschijnt Two Way, de Joy Con Charging Stand. We hopen op een kleine prijs, maar de officiële zitten tussen de 15 en 25 euro, dus we verwachten 30 tot 40 euro voor deze Nintendo-gadget.