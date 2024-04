​Tijdmachine: Nintendo Wii Balance Board was een giga gamegadget

Weet je nog dat de Wii van Nintendo verscheen? Het was een revolutie die gamers ineens een stuk actiever aan het gamen zette. Het witte apparaat kwam met een enorm sterke Mario-game, namelijk Super Mario Galaxy, maar ook met een bijzondere… weegschaal als extra. En die was toch erg populair. Stap met ons in de tijdmachine naar het jaar 2007.

Normaliter gaan we met onze tijdmachine meestal wat verder terug in de tijd, maar vergis je niet: 2007 is ook alweer 17 jaar geleden. Mocht je dus nog een Balance Board hebben, dan staat die waarschijnlijk ergens onder een kastje stof te happen. Het apparaat was een soort personenweegschaal, maar had iets meer in huis. Het werd namelijk geleverd met het spel Wii Fit, waarin je allerlei oefeningen kon doen die dan in de game werden geregistreerd dankzij dat balansbord.

Miyamoto

De spellen die kon spelen op dat Wii Balance Board waren naast Wii Fit een heleboel andere spellen: Wii Fit Plus, Wii Music, We Ski, We Dare, We Ski & Snowboard, Yoga, UFC Personal Trainer, Tetris Party Deluxe, Skate It, Shaun White Snowboarding, Project Runway, Punch-Out!! en meer. Het was een eindeloze lijst, al moeten we zeggen dat de ondersteuning van de ene game toch een stuk beter was dan van de andere. In ieder geval zal Shigeru Miyamoto van Nintendo blij zijn geweest dat er veel snowboardspellen waren, want hij vond dat een van de meest ideale mogelijkheden voor het Balance Board.

Wij herinneren ons nog wel wat yoga-sessies op dat apparaat, maar ook balans proberen te houden terwijl we allemaal gekke oefeningen deden, om vervolgens de Wii weer te horen zeggen dat we beter aan onze core moesten werken. De Wii Fit-trainers zagen er met hun witte, minimalistische uiterlijk misschien wel vriendelijk uit: stiekem waren ze soms meedogenloos. Wat ook een leuke herinnering is aan Wii Balance Board, namelijk Wendy van Dijk. Klinkt willekeurig, maar zij zit natuurlijk wel in die yoga-levensstijl en ook al heel lang. Nintendo had haar bereid gevonden om reclame te maken voor dit apparaat.