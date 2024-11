Netflix stopt met interactieve series

Netflix startte in 2017 met dit type content met Puss in Book, maar het blijkt toch niet heel erg aan te slaan. Niet omdat Netflix niet probeerde: het maakte op den duur zelfs een soort spelshow met vragen erin. Netflix zegt nu tegen TheVerge dat de technologie zijn doel diende, maar dat het nu juist gelimiteerd voelt omdat het kijkt naar andere technologische oplossingen.

Of het daarmee doelt op bijvoorbeeld videogames, dat lijkt er wel op. Al is daar ook weinig goeds over te melden de laatste tijd. Qua releases wel, zoals Monument Valley en GTA, maar het heeft al een gamestudio gesloten en de test met Netflix Games op de televisie lijkt inmiddels ook een stille dood gestorven: we horen er in ieder geval heel weinig van.

Bandersnatch

Het waren er 24 en straks zijn alleen Bandersnatch, Unbreakable Kimmy Schmidt, Ranveer Vs Wild with Bear Grylls en You Vs Wild over. Het is jammer dat er nooit een Nederlandse productie is gemaakt met deze technologie, want dat zou een leuke manier kunnen zijn om meer lokale producties aandacht te geven. Iets dat streamingdiensten in sommige landen verplicht zijn om te doen. Aan de andere kant lenen onze series zich er vaak niet heel erg voor, omdat de verhalen vrij omlijnd zijn en moeten zijn. Enerzijds omdat ze op waargebeurde feiten zijn gebaseerd, zoals Dirty Lines, anderzijds omdat ze in een groter plaatje moeten passen, zoals Undercover. Al wordt ook daarvan gezegd dat het op waargebeurde feiten is gebaseerd…

In ieder geval hoef je geen interactieve films en series meer te verwachten op de streamingdienst, behalve een klein deel van wat er nu is.