De ‘echte’ Ferry wil Netflix aanklagen om Undercover

Van Wesenbeeck heeft tegen de Gazet van Antwerpen gezegd dat hij zijn dossier volledig terugziet in de Netflix-producties. Zelfs zijn familie zou er opmerkingen over krijgen op straat. Maar helemaal hetzelfde is het ook weer niet, stelt hij. Hij voelt zich afgeschilderd als een schietgrage crimineel, terwijl hij volgens hemzelf veel schade heeft aangericht met woorden, maar dat hem geen moordenaar maakt. In 2009 was het dat Van Wesenbeeck door de Belgische politie werd opgepakt.

Janus van Wesenbeeck

De drugsbaas zegt niet uit te zijn op geld. Hij wil vooral erkenning van Netflix dat het zijn strafdossier is dat de inspiratie vormt voor de series. Het is de vraag hoe je zoiets hard maakt in de rechtbank. Het moet immers dan worden bewezen dat Netflix dat inderdaad heeft gedaan. Maar zelfs als het dat deed, dan zou het toch wel slim genoeg zijn om bepaalde details te veranderen? In ieder geval doet het ons alvast anders kijken naar de nieuwe Ferry die vanaf 20 december streambaar is op Netflix.