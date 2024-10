Drie redenen om The Remarkable Life Of Ibelin te kijken op Netflix

Misschien heb je niet zoveel met documentaires op Netflix: ze gaan ook wel heel vaak over de misdaad. Wil je iets positievers zien, dan kun je nu je hart ophalen met The Remarkable Life of Ibelin. Ibelin bestaat niet: het is een personage in World of Warcraft. Waarom het dan toch de moeite is? We noemen drie redenen.

1. Het is een bijzonder persoon

De jongen waar dit verhaal over gaat is de 25-jarige Mats Steen. Klinkt als een Nederlander: is het niet. Klinkt misschien ook alsof hij nog leeft, en dat is helaas ook niet het geval. Deze docu vertelt juist het verhaal over deze bijzondere dude, die tijdens zijn leven zo’n rijk sociaal leven opbouwde in World of Warcraft dat zijn familie stomverbaasd was. Na zijn dood bleven er maar mails komen van al zijn online vrienden die bovendien heel positief over hem spraken: het moet een vreemde gewaarwording zijn geweest.

2. Er is iets te leren

En daar zit hem ook meteen de les: Mats had een spierziekte waardoor een ‘fysiek’ sociaal leven nagenoeg onmogelijk voor hem was. Hij verloor zich graag in de virtuele wereld van WoW, waar zijn ziekte en rolstoel hem niet hoefden te dwarsbomen. Zijn online vrienden zeggen dan ook dat hij vrij veel voor zichzelf hield. Maar hij wist weken later nog naar welke film je in de bios was. Er is veel te leren in deze docu, onder andere dat gaming helemaal geen hobby hoeft te zijn voor de loners. Het is juist een enorm sociale wereld, zij het allemaal in tekstberichten.

3. De documaker is fantastisch

Deze docu is gemaakt door Benjamin Ree, de man achter onder andere de docu Magnus en The Painter and the Thief. Mooie docu’s, maar dat is niet de hoofdreden om deze docu door specifiek deze maker te willen zien. Dat is namelijk dat Ree er tijdens het ontwikkelen van deze docu achterkwam dat zijn ouders in de jaren 80 bevriend bleken te zijn met de ouders van Mats. Het context verwaterde toen Ree’s ouders verhuisden, maar het blijft een bijzonder verhaal. Mats en Benjamin verschillen zelfs maar een week in leeftijd. Dit moet dus wel een extra persoonlijk verhaal zijn voor de alom geprezen filmmaker.

Ibelin

Maar goed, er zijn talloze redenen om deze docu te kijken. Zeker als je gamefan bent. Dan is dit een bijzondere productie om te kijken. En het is op Netflix te zien, dus je kunt het altijd afzetten als je wil. Niet dat we denken dat je dat ook gaat doen, want het is zo’n oprecht verhaal: dat kijkt heerlijk weg.