Netflix mixt Tamagotchi en Animal Crossing in Black Mirror: Thronglets

Black Mirror-game

Op den duur vragen je diertjes ook steeds meer van je en kun je ervoor kiezen om ze te helpen of een soort duivel te worden die ze vooral niet hun zin geeft. Er zitten ook volop easter eggs in het spel, waarmee het verhaal verder uitbreidt. Dat het spel gemaakt zou zijn door Tuckersoft zegt al heel veel: dat is de fictieve ontwikkelaar uit Bandersnatch, een eerdere Black Mirror-productie. Je diertjes gaan zich ook steeds vreemder gedragen.

Het leuke is dat de game je ook doet nadenken over hoe het leven in elkaar zit. Het spel heeft alles te maken met de vierde aflevering van het zevende seizoen op Netflix, dus vergeet die ook zeker niet te kijken voordat (of terwijl) je speelt.