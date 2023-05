Netflix Games Review: World of Goo is gewoon GOOd

Netflix is bekend van de films en series, maar het zet zichzelf steeds meer op de kaart waar het om games gaat. Dat het heeft geïnvesteerd in een app-versie van World of Goo, was een gouden greep. World of Goo is lekker opgepoetst voor Netflix en hierdoor kun je een game spelen die van begin tot eind weet te boeien, en weet te bloeien.

World of Goo

Ten eerste moet je ons een belofte doen als je deze game gaat spelen: doe het met het geluid aan. De muziek in World of Goo is fantastisch, dus je doet er goed aan even die oordopjes bij elkaar te scharrelen. Daarnaast is het spel erg mooi om te zien, mede dankzij de visuele upgrade die studio 2D Boy heeft gedaan. De verpakking is alvast goed: maar hoe is de inhoud?

World of Goo wordt enorm geroemd, omdat het heel uitdagend is, maar toch voelt alsof het laagdrempelig is. Knap, en zeer aantrekkelijk. Het spel zit vrij eenvoudig in elkaar: je moet een soort wiebelige structuren bouwen door een soort slijmballen met elkaar in verbinding te brengen. Daarmee moet je vervolgens hoge gebouwen maken en bruggen, veel bruggen. Op die manier kunnen andere Goo-ballen richting het einde van het level lopen.