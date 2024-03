Netflix Games-review: Immortality speelt weg als een film

Ze is een vergeten actrice die er een nogal heftige levensstijl op nahoudt: Marissa Marcel (gespeeld door Manon Gage) en jij moet natuurlijk volledig in het leven van deze gevallen ster duiken, want er is wat mysterie om Marcel heen. Deze Netflix-game is gemaakt door de man achter Her Story en dat is merkbaar. Hoe het gemaakt is, hoe je het speelt en de kwaliteit ervan: het ademt Sam Barlow. Een fantastische reis waarmee je heel wat uren zoet bent, en vooral heel veel gedachten verder.

Everyone with a Netflix account can play one of 2022's best-rated games for free There has never been anything quite like Immortality before. From the unique mind of Sam Barlow and his studio, Half Mermaid, this curious interactive experiment blurs the line between cinema … pic.twitter.com/vsT8AlNI1q

Aan het begin van dit spel ben je waarschijnlijk een beetje beduusd, want je moet nog maar zien wat er precies van je verwacht wordt, maar als je merkt dat je je detectivejas aan kunt gaan trekken, dan moet je ervoor gaan, en dat ga je ook. Je rent voor Marcel: zelfs als je even niet speelt, zijn je gedachten nog steeds bij allerlei hapjes informatie die je graag bij elkaar wil zetten. Wat is er toch gebeurd en ga je het ooit oplossen?

In dit spel maak je gebruik van filmmakerstechnieken: je moet stukjes bij elkaar monteren en zo bepaalde thema’s bij elkaar puzzelen om te begrijpen wat er toch met Marcel is gebeurd. En dat doe je onder andere aan de hand van objecten, die allemaal informatie bevatten die ‘vrijkomt’ wanneer je erop tikt. En zoals altijd is niet alle informatie relevant, dus je nieuwsgierigheid wordt niet altijd beloond.

Nieuwsgierigheid niet altijd beloond

Dit is wel een game van de lange adem, want soms moet je dingen echt meerdere keren bekijken om verder te komen en dat kan soms vervelend zijn. Maar dit spel is dan wel weer zo kunstzinnig ingestoken dat ik het er in ieder geval wel voor over had, maar dat kan ook komen omdat ik een grote liefde koester voor het medium film en daar graag uren in bezig ben. Tegelijkertijd is een liefde voor film ook heel erg vervelend in deze game, en dat merk je vooral naar het einde toe.

Ik zal je de spoilers verder besparen, en het is ook zeker geen dealbreker: misschien vind je het juist wel een interessant soort twist: ik ben benieuwd. In ieder geval voelt het alsof je in een val loopt, terwijl je dat allemaal helemaal zelf hebt gedaan. Reken dus wel op een kleine psychische les. Eentje die wordt verteld met mooie plaatjes, maar soms ook met een soort van grinden en dat is niet voor iedereen weggelegd.