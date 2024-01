​Netflix Game review: Exploding Kittens is board, geen game

Als je Exploding Kittens kent, de cartoon van The Oatmeal, dan weet je wat je kunt verwachten bij het spel van Netflix. Weet je het niet: verwacht dan het ergste. Grapje hoor: Exploding Kittens is best grappig, maar er zit meer in.

Exploding Kittens: de Game

Je kunt kiezen voor drie spelopties, makkelijk, medium en moeilijk. Kies vooral eerst makkelijk om het spelletje onder de knie te krijgen en vooral zelf wat beter worden in het begrijpen van welke kaart wat doet. Want wat wel een nadeel is, dat zijn die pietepeuterige letters. Je moet je best doen om te kunnen lezen dat een nope-kaart een ninjakat is die een gemene karatetrap uitdeelt. Of dat een ontmantelkaart met kattenkruidboterhammen kan helpen een Exploding Kitten tegen te gaan. Je kunt wel op de kaarten tikken, en dan zie je wel welke kaarten het zijn, maar de leuke tekst eronder raakt dan kwijt.

Je moet er even aan wennen en soms voelt het ook alsof het allemaal best wat groter had gekund, waardoor het niet zo heel makkelijk speelt, maar als je er even doorheen gaat, dan kun je uit dit spelletje wel plezier halen. Het is verder niet heel spannend of verrassend: het blijft een soort kaartspel in appvorm die vaak heel vaag is, maar dat hoort ook wel bij Exploding Kittens. Om eerlijk te zijn zou ik er best vaak Google bij hebben gepakt als ik het echte kaartspel niet kende: wat is nou weer een Baardkat? Er staat als je erop tikt wel een uitleg, maar die is wel wat summier. Dat is raar, want er is in het verdere ‘speelveld’ eigenlijk heel veel ruimte, waardoor de boel best wat meer ingezoomd mocht zijn, zeker als je alleen speelt.