Microsofts nieuwe Xbox-controller is de kont van Deadpool

Deadpool probeert iedereens hart te stelen deze zomer en doet het met zijn eigen lompheid, gekke filmtrailers en natuurlijk met Wolverine, want eind deze maand draait Deadpool & Wolverine in de bios. Het gaat echter verder dan dat. Zo is er al een speciale popcornbak gemaakt om de film extra aandacht te geven en nu zelfs een Xbox-controller in de vorm van de kont van Deadpool.

Make his finest asset yours Follow & Repost with #XboxCheekyControllerSweepstakes for a chance to win a custom Xbox Series X console & 2 Cheeky Controllers designed by Deadpool.‌ Ages 18+. Ends 8/11/24. Rules: https://t.co/G41n6ykYIU@Marvel Studios' Deadpool and Wolverine, in… pic.twitter.com/hSHZiA3EPb — Xbox (@Xbox) July 17, 2024

Deadpool zijn derrière

Je kunt het lelijk vinden en een beetje raar, maar het is wel een mooie rode controller die bovendien direct herkenbaar is. Dit originele ding heet Cheeky Controller, een verwijzing naar buttcheeks (billen dus) en volgens Microsoft is de controller gevormd naar de veelbesproken, perfect ronde bil van Deadpool.