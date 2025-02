Massaal riddertje spelen: Kingdom Come: Deliverance II is al 2 miljoen keer verkocht

Binnen twee weken heeft Kingdom Come: Deliverance al 2 miljoen stuks verkocht. Het spel van Warhorse Studios laat je in de laarzen stappen van een ridder op een heel realistische manier. Met succes: het spel gooit hoge ogen en gaat als warme broodjes over de toonbank.

Kingdom Come: Deliverance II

Het spel doet het erg goed en waarschijnlijk is dat onder andere omdat het niet zo gek veel concurrentie heeft: het kwam begin februari uit, in een meestal vrij rustige gamemaand. Bovendien is de eerste Kingdom Come een groot succes geworden met 8 miljoen verkopen, dus het is voor gamers ook een redelijk veilige keuze wat dat betreft. En ja, het is vooral gewoon tof om riddertje te spelen: je zit in deze RPG echt middenin de Middeleeuwen en kunt allerlei activiteiten ondernemen waar je als kind waarschijnlijk van droomde.