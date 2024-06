In Drug Dealer Simulator 2 run je je eigen drugslab

Terwijl de Amsterdamse politie een rondreizend drugslab heeft ontwikkeld om burgers in het echt te laten kennismaken met de geuren (tip: anijs) en andere opvallende kenmerken aan een drugslab, zijn er ook games die je fijne kneepjes kunnen leren van drugs maken. Niet helemaal natuurlijk, maar Drug Dealer Simulator is wel een heel bijzonder spel waarin je in een Zuid-Amerikaans gebied genaamd Isla Sombra je eigen drugskartel begint.

Drug Dealer Simulator 2

Het is dus niet bepaald een boerderij in Brabant, maar je leert in deze simulatiegame wat een gedoe het is om een drugsbaron te zijn. Dat kon in de eerste al, maar in deze tweede duiken we de periode rondom Y2K waarbij jij als vluchteling van je slechte gedrag een nogal overheersende persoon gaat worden op een eiland vol palmbomen en ander natuurschoon. In de onderstaande trailer zie je wat je zoal kunt verwachten, wat naast koken en dealen ook heel veel te maken heeft met gevangenissen en raids. Drug Dealer Simulator 2 is nu verkrijgbaar op Steam.