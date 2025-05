Het is een Xbox-feest op je PlayStation

Xbox biedt steeds meer games aan op de PlayStation. We zien allerlei bekende franchises die normaliter aan Xbox toebehoren voorbijkomen op de console van Sony.

Xbox-games op PlayStation

Oblivion, Gears of War, Forza; of je nou wil racen of schieten, de franchises die vroeger aan Microsoft gekleefd waren, komen nu los en zijn er dus ook voor mensen die liever met vormpjes gamen in plaats van letters. Microsoft levert hierbij dus echt wat het belooft: een jaar geleden opende het de markt door aan te geven dat meerdere hardcore Xbox-games naar andere merken brengt. We dachten dat het bij een paar games zou blijven, maar dat is dus niet het geval.

Sterker nog, in de meest gedownloade games van april op de PlayStation prijken er drie Xbox-games bovenin de lijst. Zowel in Europa als Noord-Amerika zijn de drie meest gedownloade games van de maand afkomstig van Microsoft: Minecraft (wat ongetwijfeld door de film komt), Oblivion en Forza Horizon 5. Genoeg reden om te geloven dat Microsoft dus wel goed doet aan het uitbrengen van zijn games op andere consoles. Het kondigde al aan dat Gears of War en Doom: The Dark Ages ook naar PlayStation komen.

Exclusives

Toch is het niet alleen maar positief, want er zijn ook mensen die zich hierdoor wat bekocht voelen. Ze kozen juist voor een Xbox om die exclusives en zeker als dat de doorslag gaf voor die aankoop, dan is het toch vervelend als andere consoles hier ook toegang toe hebben. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd natuurlijk, maar je kunt je wat buitenspel gezet voelen door Microsoft. Zeker als je vrienden wel allemaal de PlayStation kozen en je ook laten weten dat dit zo veranderd is. Maar probeer het positief te zien: nu kun je tenminste met die vrienden praten over al die toffe games die zij nu ‘pas’ spelen. Lekker terugplagen dus.

Tegelijkertijd zal er altijd een console zijn wiens gamepersonages waarschijnlijk nooit de oversteek naar de concurrentie zullen maken: Nintendo. Mario op de PlayStation? Het lijkt ons heel sterk. Tegelijkertijd is het van Xbox en PlayStation beter te begrijpen waarom zij games uitwisselen: hun consoles en achterliggende technologie lijken erg op elkaar. Veel games, zoals Call of Duty en FC, die komen al jaren op Xbox en PlayStation uit, dus dat de exclusives dat nu ook doen is geen wereldvreemd gegeven.

En Sony dan?

Hoewel, uitwisselen doen Sony en Microsoft nou ook weer niet: Sony heeft nog geen games naar Xbox laten gaan, maar het zou ons niet verbazen als The Last of Us of Spider-Man toch een keer oversteken. Ze komen ook uit op de PC, dus dan is de console van Microsoft een kleine extra stap. Vooralsnog komt ook niet elke Xbox-exclusive naar PlayStation, maar het worden er wel duidelijk steeds meer. Dat is ook wat Microsoft wil, dat uiteindelijk elk scherm een Xbox wordt. Luid en duidelijk. En vooral fijn: het is evident dat gamers er vooral de vruchten van plukken dat games breder beschikbaar zijn.