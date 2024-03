​Goed voor de huisvrede: Steam laat je games verbergen

Maid of the Dead, Perfect Date, Going Rogue: er zijn genoeg games op Steam die eigenlijk het daglicht niet kunnen verdragen. Te sexy. Maar veel mensen willen ze toch spelen en vanaf nu kunnen ze zorgen dat nieuwsgierige mensen zoals vrienden en partners daar niets over te weten komen. Steam staat het binnenkort toe om je games te verbergen.

Spellen privé houden

Misschien wil je niet dat je partner weet dat je al 100 uur in Helldivers II hebt gestoken, of al 1.000 uur in Counter-Strike 2, of speel je inderdaad spellen die voor een volwassen publiek gemaakt zijn en hoeven sommige vrienden daar niet over te weten. Dan is de nieuwe functie van Steam om je games te verbergen ideaal. Het zit nu nog in de bèta, maar het komt nu ook naar de stabiele versie van Steam.

Steam geeft aan: “Vanaf vandaag kun je bepaalde spelen markeren als 'privé'. De spellen verdwijnen vervolgens overal waar ze door iemand anders dan jou worden bekeken. Dat houdt in: je eigendom van het spel, status in spellen, speeltijd en activiteiten in het spel. Met deze extra controle over je spellen kun je het grootste deel van je Steam-bibliotheek zichtbaar houden voor je vrienden. Zo kunnen ze zien wat je speelt en meedoen, maar je kunt ook een paar van die spellen alleen voor jezelf houden.”