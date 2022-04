Games worden een stuk mooier: Unreal Engine 5 is uit

Na een demo die menig gamer versteld deed staan is het zover: Unreal Engine 5 is uit en beschikbaar voor ontwikkelaars op hun games op te bouwen. Daar wordt ook meteen gretig gebruik van gemaakt, want er is meteen een nieuwe Tomb Raider aangekondigd op die engine.

Unreal Engine 5

Unreal Engine 5 werd twee jaar geleden voor het eerst getoond en toen konden we al niet wachten, maar dat wachten is gelukkig nu voorbij. In een gestreamde video genaamd State of Unreal heeft Epic Games zijn nieuwe paradepaardje laten zien. De engine is vooral geënt op fotorealistische graphics en dat is te zien. Daarnaast zijn ook de prestaties en de user interface flink beter geworden.

Een techniek genaamd Lumen speelt een grote rol bij dat fotorealisme, want het zorgt voor een lichtoplossing waarmee het licht er realistischer uitziet. In combinatie met Nanite, wat Epic heeft gemaakt voor geometrische details, moet dit zorgen voor veel realisatischer uitziende games. Ook heeft het voor ontwikkelaars veel mogelijkheden toegevoegd om bijvoorbeeld open wereld-games te maken en ze in stukjes te hakken, zodat teams los van elkaar toch verder kunnen met ontwikkelen.