Formule 1-racegame F1 25 onthuld met hoofdrol voor Hamilton

Het is een van de grootste veranderingen in de Formule 1 dit jaar: coureur Lewis Hamilton die in het rood is gestoken. Hij rijdt nu voor Ferrari en dat niet alleen: hij is ook de man op de cover van F1 25, de officiële game van de Formule 1. Vorig jaar was dat nog Max Verstappen.

F1 25

In F1 25 komen de teams weer voorbij en beheer je je eigen team in My Team. EA brengt daarnaast de Breaking Point-verhaalmodus terug waarbij een heftige gebeurtenis het team op scherp zet. EA heeft verder diverse nieuwe omgevingen toegevoegd aan circuits en ze realistischer gemaakt.

F1 25 verschijnt op 30 mei op Xbox Series, PC en PlayStation 5. Kies je voor de Iconic Edition, dan krijg je drie dagen eerder toegang tot het spel en kun je nieuwe hoofdstukken spelen die alles te maken hebben met de F1-film met Brad Pitt, die in juni uitkomt. De komende weken wordt er meer bekend over het spel, maar de trailer doopt je alvast onder in alles Formule 1: