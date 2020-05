​Dit kun je verwachten van Gamescom dit jaar

E3 is half digitaal geworden, maar die is toch helemaal in Los Angeles. Hoe zit het met Gamescom? De grote gamebeurs in Keulen wordt elk jaar weer door honderdduizenden gamers bezocht, waaronder een heleboel uit Nederland. Dat gaat hem dit jaar niet worden, maar er is wel een andere manier gevonden om het evenement toch nog te laten bestaan.



Nieuwe datum Gamescom

De nieuwe datum voor Gamescom is 27 tot en met 30 augustus. Hiervoor hoeft geen Koelnmesse te worden afgehuurd, want net als E3 gaat het event digitaal. Gamescom Now, waar normaliter al content te vinden is van Gamescom, wordt uitgebreid en je kunt het gratis bekijken. Op 27 augustus start de boel met de Opening Night Live-showcase door Geoff Keighley en eindigt op 30 augustus met de Best of Show, waarbij awards worden uitgedeeld.

Tussen die twee ‘evenementen’ zitten nog allerlei presentaties, waaronder eentje over indiegames en GamesCom Studio waarin gameontwikkelaars worden geïnterviewd. Verder is er nog niet zoveel bekend over Gamescom, wat op zich niet anders is dan normaal. De meeste uitgevers willen het liefst een grote presentatie op E3 en wachten sowieso E3 af met kijken wat er wordt gedaan op Gamescom.