Het is een ‘blast from the past’ en zo hebben de makers het dan ook maar genoemd. De Samurai Pizza Cats krijgen hun eigen game en die heeft als bijtitel Blast from the Past. We kennen de drie katten nog uit de chaotische tekenfilmserie uit de jaren ’90.

Samurai Pizza Cats: Blast from the Past

Het spel wordt gemaakt door ontwikkelaar Blast Zero en de aanleiding is dat de franchise deze maand 35 jaar bestaat. Het spel bevat sommige mensen uit de originele stemmencast, zoals Rick Jones, Sonja Ball, Terrence Scammell en Dean Hagopian. Het spel is een 2D actie-RPG en je kunt zelf kiezen welk lid van van Pizza Cats je op welk moment speelt.

Het spel wordt een combi van actie en puzzelen en het speelt zich allemaal af binnen Little Tokyo. Wanneer het spel verschijnt is nog onbekend: waarschijnlijk duurt het nog wel even, het is nu nog in een vroeg stadium van ontwikkeling.