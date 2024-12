Bizar verhaal: Xbox Series S redt leven van gamer

Een verhaal op X: een gamer had zijn Xbox Series S bij zich toen hij naar huis fietste, maar zou dat niet hebben overleefd als hij die console niet bij zich had. Wat er precies is gebeurd? Hij kwam in een ongeluk terecht.

Levensreddende Xbox

Terwijl hij van de gamewinkel naar huis fietste met de Xbox in zijn rugzak, werd hij geschept door een vrachtwagen. Hij zou een dodelijke smakker hebben gemaakt met zijn hoofd op de stoeprand, ware het niet dat de Xbox in zijn tas dit voorkwam. Hij was alsnog gewond geraakt, maar dankzij de console van Microsoft kon hij het nog navertellen, zo stelt hij:

“Ik was op weg naar huis van mijn plaatselijke GameStop met de Xbox in mijn rugzak toen ik werd aangereden door een vrachtwagen terwijl ik aan het fietsen was. Het lukte me eerst om boven de stalen bumper van de vrachtwagen te blijven, maar uiteindelijk werd ik eronder gesleurd. Ik werd tegen de grond gesmakt en toch reed hij door, dus ik nam aan dat hij me niet zag. De Xbox in mijn rugzak voorkwam dat ik mijn hoofd stootte of erger nog, zelfs doodging.”