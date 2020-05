​Amazon stapt de gamewereld in en Crucible is het debuut

De gamesindustrie is miljarden waard en daar wil vanzelfsprekend iedereen wel een deel van. Zo ook Amazon, dat waarschijnlijk mede door Apple Arcade en Google Stadia dacht: zoiets kan ik ook. Vandaar dat het wat gamestudio’s kocht en nu met zijn eerste game komt: Crucible.



Crucible

Crucible is een free-to-play shooter, ontwikkeld door de studio Relentless uit Seattle. Het spel komt al op 20 mei uit via Steam. Het is dus niet zo dat Amazon een eigen streamingdienst is begonnen, maar het begint dus wel games uit te geven. Crucible is de eerste en dat is meteen een game die zich goed laat vergelijken met andere titels waar het om genre gaat. Het gooit echter wel een paar grappige twists in de mix.

Crucible is een third-person multiplayergame waarin je kiest of je een robot, alien, mens of kat bent. Het is echt een heldengame zoals Overwatch, maar dan met een eigen smoel. Het is shooter, het is battle royale en er dan zijn er ook nog allemaal verschillende rassen die in gevecht zijn met elk hun eigen verhaal. Er zijn tien hunters te kiezen die zich gedurende het spel niet alleen met de strijd bezighouden, maar ook met het verzamelen van Essence waarmee ze kunnen levelen en sterker worden.

Amazon Games

Er zijn drie modi te spelen: Heart of Hives (Player vs Player vs Boss-modus met vier spelers), Harvester Command (capture the flag-modus) en Alpha Hunters (battle royale-modus in duo’s). Het idee is dat geen enkel potje hetzelfde is en dat je er dus vele uren plezier van kunt hebben, mits je een pc bezit om het spel ook op te spelen, want er is geen consolerelease aangekondigd.

Crucible is niet de enige game die we dit jaar van Amazon Games mogen verwachten. In augustus verschijnt New World. Hoewel Amazon vrij nieuw is in de wereld van games maken, is het zeker niet nieuw in de wereld van games. Het kocht jaren geleden Twitch, de grootste streamingdienst voor gamers die andere gamers willen entertainen. Het zal ons dan ook niets verbazen als er allerlei Twitch-partners plotseling lyrisch zijn over Crucible en die game aanzienlijk vaak gaan streamen.