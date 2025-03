Remaster Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 komen eraan: met bekend gezicht

Tony Hawk’sPro Skater 3+4 is aangekondigd. Het gaat om een remaster van de orginele spellen. En, ietwat vreemd maar toch, en variant waarin robot Doom Slayer de boel overneemt op zijn kettingzaag.

Tony Hawk’s Pro Skater 3+4

Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 zijn twee remasters die op 11 juli uitkomen. Het is geen verrassing dat de game wordt aangekondigd, want dat hadden de makers al laten zien met een aftelklok. Ook was er nog Tony Hawk die zelf al had laten doorschemeren dat er iets aankomt. In deze reeks ben je een skateboarder en moet je in een bepaald tijdsbestek zoveel mogelijk trucjes doen. De lat ligt steeds hoger, maar tegelijkertijd is het een spel om lekker achterover hangend op de bank te doen. En dat voor een sportspel….