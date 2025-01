5 redenen om uit te kijken naar Split Fiction

2. De maker is Josef Fares

De maker van deze game is bovendien zeker niet onbekend in het genre. Josef Fares met zijn Hazelight Studios maakte eerder al het bijzondere A Way Out en het regelrecht geniale It Takes Two. We noemden die game al in ons artikel over perfecte games om te spelen tijdens een date: “Het leuke is dat je samen allerlei fantasierijke maar wel op de realiteit gebaseerde werelden doorkruist, terwijl allebei andere vaardigheden heeft. Hierdoor kun je samenwerken, maar dat hoeft zeker niet altijd. Is de ene speler dus iets vaardiger dan de ander, dan kom je alsnog samen wel verder (in de meeste gevallen tenminste). De humor en het verhaal in It Takes Two zijn hartverwarmend en de gameplay is heel gevarieerd.” Josef Fares is iemand die heel bewust games maakt met een emotioneel verhaal, met een hart, en dat is best knap in het genre waarin hij spellen maakt.