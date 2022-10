​Datenight: deze games zijn perfect om te spelen tijdens een date

Gelukkig hoeven we niet meer constant binnen te zitten, maar het weer blijft natuurlijk niet mooi. Zoek je iets leuks om te doen met je date? Kruip die bank in, schakel je gameconsole en tv aan en ga lekker een potje co-oppen. Je hoeft echt geen ultieme gamegirl of -boy te daten. Heel veel mensen die zich helemaal geen gamer noemen, genieten heel erg van een potje Mario Kart. Al is het maar om te pogen iemand die zich wel gamer noemt volledig te vernederen. Of gewoon heel smooth te wedden om een zoen als hij of zij wint, natuurlijk. Met deze games beleef je samen een geweldige datenight thuis.



Mario Kart

We beginnen meteen met Mario Kart, want dat is zelfs op Tinder de meest populaire game in profielen. Mensen blijken Mario en co maar wat graag in te zetten om een potentiële partner in te palmen en dat verbaast ons helemaal niets. Mario Kart is namelijk heel makkelijk te leren, waardoor je er geen uren voor nodig hebt om het je date uit te leggen. Ervaring in deze game kan helpen, maar betekent zeker niet alles, waardoor dit een ideale game is voor een gezellige date.