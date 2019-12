​Met deze games kom je de kerstvakantie met je broertje door

Het wemelt op social media al van de ‘fijne feestdagen’-posts, want er zijn veel mensen die in 2019 niet meer op kantoor verschijnen. Kinderen hebben kerstvakantie en die willen ook vermaakt worden. Deze games om samen op de bank te spelen zijn ideaal voor de kerstvakantie.

LEGO-games Het maakt niet eens zoveel uit welke LEGO-game je kiest, zolang het niet LEGO City Undercover is, zit je geramd. LEGO-games zijn ervoor gemaakt om ze samen te spelen. Veel hebben zelfs een dynamische splitscreen die meebeweegt met je personage. Wat zo tof is aan de games van de populaire plastic bouwsteentjes is ten eerste dat ze in allerlei popcultuurthema’s komen, van Star Wars tot Marvel. Ten tweede is er fun voor iedereen: je moet platformen, puzzelen, verzamelen en je kunt ook simpelweg heel lomp alles aan stukken slaan. Tel daar nog de laagdrempelige controls bij op en je bent hooked aan LEGO, ook om alleen te spelen.

Overcooked 2 Een van de fijnste games van de laatste paar jaren is Overcooked (2). De hectiek van in de keuken staan en vanalles in stukjes hakken, goed prepareren en naar tevredenheid uitserveren komt vaak luid tot uiting in de woonkamer. Zeker als je deze game met zijn tweeën speelt, dan kun je elkaar heerlijk uitfoeteren omdat je voortdurend op elkaar opbotst, of in een gat valt omdat de keuken steeds van indeling verandert. Een heerlijk spel met koddige kokjes om deze kerst van te genieten, terwijl hopelijk anderen een heerlijk kerstdiner voor je in elkaar flansen in het echte leven.

A Way Out Een wat serieuzere, verhalende game die niet per se veel van je vraagt aan gameplay, dat is A Way Out. Met zijn tweeën moet je uit de gevangenis zien te breken en bekijken hoe je daar verder mee omgaat als je eenmaal in de gewone wereld terechtkomt. Het voelt als een film, compleet met sneaky en semi-criminele activiteiten, originele manieren om samen te werken en twee hoofdpersonages die qua persoonlijkheid niet verder uit elkaar kunnen liggen.

Gears 5 Als de persoon waarmee je speelt al wat ouder is, dan is Gears 5 een lekker spel om samen op de bank te doen. Je kunt namelijk gewoon de campaign doen met zijn tweeën. Maak je klaar voor bombastische actie en gestoorde geweren. Daarnaast zijn er ook nog allerlei multiplayermodus om je mee te vermaken, waaronder een horde-modus waarin de vijanden in golven je kant op komen. Of je kiest voor de Escape-modus, die net even spannender is omdat je eerst een bom plant en hier vervolgens zo snel mogelijk van weg moet zien te komen.

Don’t Starve Together Verhongeren zal je tijdens de feestdagen niet zo snel, en het is ook de bedoeling dat je dat niet doet in Don’t Starve Together. Waar de bovenstaande games nog enigszins vriendelijk zijn als je sterft, hoef je dat in deze game niet te verwachten. Dood is echt dood. Het is dus zaak dat je zorgt dat je veel bronnen aanboort om jezelf in leven te houden. Het voordeel aan samen spelen is wel dat ook het werk door tweeën gaat, waardoor dit supermoeilijke spel iets makkelijker wordt.

Unravel Two De side-scrolling platformer Unravel Two is vooral bekend vanwege zijn fantastische uiterlijk. De wollen poppetjes genaamd Yarny trekken samen de natuur in om zich samen in allerlei bochten te wringen om door te kunnen spelen en meer wol te vergaren. Je moet steeds puzzelen met draad: springen, heen en weer zwieren, jezelf optrekken: alles kan. Unravel Two vertelt daarbij ook nog een heel zoet verhaal, wat helemaal past bij de kerstgedachte.

Rayman Legends Misschien wel de beste co-opgame van het afgelopen decennium: Rayman Legends. Het spel is snel, uitdagend en biedt een grote plus als je co-op speelt: je kunt de ander namelijk nog van de dood redden. Rayman heeft grappige humor en een kleurrijk gezelschap aan vijanden, waardoor de uren voorbij vliegen. Vooral het level Castle Rock is fantastisch, waarin je op de melodie van Black Betty door het level heen roetsjt. Dit is echt een must-have voor co-oppen op de bank.