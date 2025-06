5 aankondigingen van Summer Game Fest die je niet wil missen

E3 is dood, lang leve Summer Game Fest. Het is niet altijd even logisch hoe dat allemaal is gelopen, maar we kunnen alsnog van vele game-aankondigingen genieten. Zo komt er een nieuwe RTS van Game of Thrones, werd er meer uit de doeken gedaan van Death Stranding en is er een grappig real-time-poppengame die eraan komt genaamd Felt That Boxing. We hebben vijf aankondigingen uitgekozen die je niet mag missen.