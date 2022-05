3 games die zijn verpest door ‘te viral' te gaan

Elke dag is er een ander woord en kun je op een Lingo meets Mastermind-achtige manier uitvogelen welk woord dat is. Omdat je je succes (of faal) makkelijk en op een bijzondere manier op Twitter kunt delen, werd dat ook volop gedaan. Hartstikke leuk zou je zeggen, maar daar denkt Wardle achteraf gezien toch anders over.

Hij is blij dat hij van de stress af is die gepaard ging met het populairder worden van zijn spel. Hij had het daar erg moeilijk mee en is blij dat hij nu met een 7-cijferig geldbedrag in zijn zak in ieder geval geen nieuwe woorden meer hoeft te bedenken voor zijn spel.

Hij verkocht zijn spel aan de krant The New York Times, wat volgens hem een goede keuze was omdat Wordle paste bij de spellen die de krant al eerder had. Hoewel zeker niet iedereen het eens is met de keuzes die de krant tot nu toe met Wordle heeft gemaakt, kan het Wardle weinig schelen.

Flappy Bird genoot hetzelfde succes als bijvoorbeeld Temple Run of Angry Birds, of tenminste: het zat aan het begin daarvan. Helaas heeft het -ironisch genoeg- nooit helemaal zijn vleugels kunnen uitslaan, want Dong haalde het spel uit de App Store. In eerste instantie was het succes leuk voor hem: hij harkte zo 45.000 euro binnen per dag dankzij de advertenties in het spel. Tegelijkertijd was er echter ook een minder leuke kant. Hij werd geleefd. Mensen bleven hem maar berichtjes sturen met interviewverzoeken, beledigingen, complimenten, maar ook doodsbedreigingen.

Phil Fish van Fez

Het verhaal van Phil Fish is helemaal bijzonder, want hij besloot een game die nog niet eens was verschenen te cancellen. Phil Fish is een Franse ontwikkelaar die enorm succes had met de originele game Fez: een puzzelplatformspel waarin je een mannetje speelt met een fez op zijn hoofd. Phil stopte zoveel liefde en moeite in het spel, dat hij bijna brak onder de enorme druk die hij voelde na vijf jaar ontwikkeling.

Toen het spel echter uit was, was hij enorm opgelucht (zie ook Indie Game: The Movie, waarin zijn periode van Fez ontwikkelen uiteen wordt gezet). Toch was hij ondanks alles bezig met de ontwikkeling van Fez 2. Hij had ideeën, hij had er zin in, maar er werd zoveel om gezeurd en hij werd hierop zoveel persoonlijk aangevallen, dat hij na een nogal roemruchtige ruzie op Twitter zei: Fez 2 is niet meer en dat hebben jullie aan jezel te wijten.