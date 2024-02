​Xiaomi onthult zijn nieuwe robothond CyberDog 2: flinke upgrade

Tijdens Mobile World Congress in Barcelona heeft Xiaomi zijn nieuwe, mechanische viervoeter onthuld. Er is hierbij veel aandacht besteed aan het zo realistisch mogelijk laten lijken van de bewegingen van de hond, maar ook de interacties zelf moeten je doen denken dat je met een echte hond te maken hebt, in plaats van een robotisch Doberman Pinscher. Om dit te bewerkstelligen heeft Xiaomi de hond met AI geleerd om hond te zijn: er werd met 30.000 AI-gesimuleerde honden getraind en daardoor zijn de bewegingen levensecht.

Het apparaat heeft 19 sensoren om te zorgen dat hij kan kijken, aanraking kan ‘voelen’ en kan horen. Waar honden normaal bekend staan om hun reuk is dat bij de Xiaomi CyberDog 2 niet het geval. Daar merk je verder weinig van, want deze robothond kan genoeg andere dingen.

Xiaomi is heel serieus over zijn robotdier: het verwacht dat we in de toekomst allemaal bionische robots in ons leven hebben die ons bij allerlei zaken helpen. Denk bijvoorrbeeld aan dingen voor ons oppakken, maar ons ook emotionele steun geven. Met zijn twaalf micromotoren dartelt CyberDog 2 vrolijk rond in de ruimte. Het apparaat leert dankzij kunstmatige intelligentie en dat betekent dat de hond de eerste dag dat je hem krijgt wel degelijk anders is dan een paar weken later.

Betaalbaar mechanisch huisdier

Xiaomi heeft gekozen voor open source-technologie, wat betekent dat de code gewoon online te vinden is en ontwikkelaars hierop kunnen voortborduren. Het is een flinke vooruitgang om te zien hoe CyberDog 2 zich verhoudt tot CyberDog 1. Het gewicht alleen al: met 8,9 kilogram is het apparaat 40 procent lichter dan zijn voorganger. Hij kan ook een stuk sneller denken en beslissen: de NX-chip maakt het mogelijk om 21000000 miljoen berekeningen uit te voeren per seconde.

Klinkt als een vrij flinke robot in zijn kunnen, maar heel duur is hij ook alweer niet: voor 3.000 euro heb je er al eentje in huis. Het is dus geen concept, maar een apparaat dat je daadwerkelijk kunt bestellen en thuis kunt gebruiken alsof het je hond is. Met als voordeel dat je hem als je op vakantie gaat niet bij buren hoeft te stallen, en als nadeel dat hij toch iets minder zachtheid en warmte kan bieden dan een echt exemplaar. Maar wat je je portemonnee en de wereld bespaart aan poepzakjes, dat is wel weer heel mooi meegenomen. Van de menselijke robot van het Chinese merk hebben we overigens al een tijdje niets meer gezien...