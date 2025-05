Wat we tot nu toe weten over de Sony WH-1000XM6-hoofdtelefoon

Sony kondigt op 15 mei zijn nieuwe hoofdtelefoon aan, de WH-1000XM6. Een hoofdtelefoon waarvan de voorgangers enorm populair zijn. Er is al veel gelekt van deze audiogadget. Dit is wat we tot nu toe denken te weten over de Sony WH-1000XM6.

Sony WH-10o0XM6

De opvolger van de WH-1000XM5 is wederom een hoofdtelefoon met schelpen die over je oren gaan. De hoofdtelefoonreeks staat bekend om zijn fenomenale geluidskwaliteit en goede actieve noise cancellation, dus dit is ook de verwachting van de XM6. De hoofdtelefoon ondersteunt verder waarschijnlijk Bluetooth 5.3 en multipoint verbindingen, wat betekent dat je hem zowel kunt aansluiten op je telefoon als je laptop: handig als je tijdens het werken muziek wil luisteren maar vervolgens een oproep binnenkrijgt op je telefoon.

Het apparaat zou drivers hebben van 30 millimeter. Vroeger zaten er grotere drivers in deze hoofdtelefoons, maar waarschijnlijk is de technologie zodanig aangepast dat dit beter is. Het gebruik van deze hoofdtelefoon moet comfortabeler worden dankzij onder andere een nieuw scharnier en de optie om het apparaat te vouwen, waardoor je hem makkelijker kunt wegstoppen in je tas. De hoes lijkt niet meer van een minuscuul ritsje te zijn voorzien, maar juist van een magneet. Het design van de hoofdtelefoon zelf lijkt niet extreem te zijn veranderd ten opzichte van de voorganger, maar dat is niet zo vreemd: de XM5 kreeg juist een heel afwijkend design ten opzichte van eerdere koptelefoons in de serie.