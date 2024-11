Waarom durven mensen hun oude laptops niet weg te gooien?

Je weet niet hoe

Gooi je een laptop gewoon in de Kliko of de ondergrondse? Nee, je moet hem naar de milieustraat brengen en dat is toch voor veel mensen een drempel. De milieustraat is niet echt een plek waar je zo even langsfietst. Hierdoor blijf je vaak lang zitten met een apparaat waar je eigenlijk vanaf wil. Het is uiteraard beter om te wachten tot je een keer naar de milieustraat gaat en hem dan mee te nemen, maar je moet hem dan niet vergeten. Vraag het desnoods aan buren die aan het verbouwen zijn en daardoor misschien wat sneller naar de milieustraat gaan.

Je bent bang voor je data

Een realistische angst bij het weggooien van een schootcomputer is dat je er natuurlijk veel data op hebt staan. Misschien staan er foto’s op die je nog niet in de cloud hebt gezet, of misschien is de laptop zodanig kapot dat je hem niet meer kunt resetten. Het lastige is dat het heel moeilijk is om een laptop echt helemaal schoon te maken. Probeer er zoveel mogelijk aan te doen om je data wel te wissen, want zoals de overheid ook zegt: alleen even je prullenbakje legen is niet genoeg. Tegelijkertijd moet er ook een moment komen waarop je wel echt afscheid neemt en geven gemeenten aan dat ze het goed en wel verwerken: afhankelijk van wat voor data het is die er misschien nog op staat moet je dan toch een keer overstag gaan. Check trouwens ook voor tooltjes die je hierbij kunnen helpen, want die zijn er volop, zoals DBAN.