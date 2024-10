Lenovo Yoga Pro 9i Gen 9 review: goede ‘designer’-laptop

Hoewel er natuurlijk voor DutchCowboys wel eens wat wordt ge-Photoshopt of ge-Canvaat, is het niet zo dat ik een designer ben. Ik kan dus niet heel diepgaand vertellen over hoe die ervaring is. Ik kan me op basis van mijn kennis over de kracht van deze laptop en de wat eenvoudigere dingen die ik heb gedaan op het apparaat wel voorstellen dat Lenovo aan het rechte eind zit. Dat Windows inmiddels al eventjes wat meer op het midden gefocust is met zijn apps en menu’s helpt het al een wat prettigere ervaring te maken en dat je zoveel inches hebt om alles op te doen en ook nog met een scherm dat enorm veel felheid, kleur en scherpte biedt: dat maakt de ervaring wel af.

Intel Core Ultra 9 185H

De processor is bovendien een Intel Core Ultra 9 185H, welk type je ook maar kiest (je hebt deze laptop met touchscreens en zonder touchscreens, bijvoorbeeld). Dit is een heel stevige processor die daarnaast kan rekenen op een geheugen van 32 GB en een vaste schijf van 1 TB SSD. Qua schermen is er ook veel keuze: spiegelend, niet spiegelend, zelfs mini-led is een optie. Dat is fijn, want dat zijn juist facetten waar veel mensen wel wensen voor hebben.