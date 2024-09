5 manieren om de batterijduur van je laptop te verlengen

De batterij van je laptop slijt. Je wil er niet aan denken, maar je kunt het niet voorkomen. Wel kun je zorgen dat je batterijduur zo lang mogelijk meegaat. Dit zijn vijf manieren om dat te doen.

1. Houd hem goed geventileerd

Het heet een laptop en dat impliceert dat het apparaat lekker op je schoot moet liggen. Toch is dat niet altijd een goed idee. Lig je onder de deken in bed of op bank, dan kun je met de deken de ventilatieroosters afdekken en dat is slecht voor de batterij omdat de hitte daardoor opbouwt.

2. Gebruik een app tegelijk

Het is heel verleidelijk om heel veel schermen en apps tegelijkertijd te gebruiken, maar niet alleen wordt je laptop er vaak langzamer van, je laptopaccu holt achteruit. Let ook goed op wat je bijvoorbeeld open hebt staan in de browser: op Chrome kan Gmail of een bepaalde site zoveel vragen dat je hele laptop-ervaring aanzienlijk minder wordt en ook nog eens de batterij leeg trekt. En sluit apps die je niet gebruikt gewoon: je laat thuis toch ook niet het licht aan als je niet in die kamer bent?

3. Ga even offline

Een van de dingen die de batterijduur flink beïnvloeden is connectiviteit. Wifi en Bluetooth uitzetten kan helpen, of even werken in vliegtuigmodus. Dat maakt het een stuk rustiger voor je laptop, die niet steeds zoekende is. Wel moet je je soms even bedenken dat je offline bent, bijvoorbeeld als je bij het tikken van die paper even op Google wil zoeken of een mailtje aan een studiegenoot of collega wil sturen.

4. Zet je schermhelderheid laag

Hoe meer licht je scherm moet geven, hoe meer energie het kost. Zet je schermhelderheid dus lager. Dat maakt bijvoorbeeld je laptop gebruiken in de trein een stuk meer privé, want je scherm is niet zo goed te zien. Ook voor jouzelf niet trouwens, dus als de zon in je scherm schijnt zal je hem toch helderder moeten zetten. Probeer het zo weinig mogelijk hoog te zetten en je kunt een stuk langer doorwerken.

5. Kijk wat je laptop voor je kan doen

Je kunt onder de Instellingen van je laptop naar batterij gaan en je laptop komt dan met verschillende mogelijkheden om batterij te besparen. Let wel op, want in sommige gevallen kun je je laptop hierdoor minder goed gebruiken. Niet vergeten dus dat je het inschakelt.