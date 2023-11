Voor de verlanglijst: 10 x kinderspeelgoed met tech

Het is natuurlijk een kinderfeest, Sinterklaas, dus waarschijnlijk zijn jouw kinderen of nichtjes en neefjes al druk bezig met hun verlanglijstje voor de goedheiligman. Of je nou zelf op zoek bent naar mooie cadeaus voor ze, of dat je het aan de Sint of Kerstman overlaat: dit is in ieder geval 10 x heel goede inspiratie voor de verlanglijst als je met techliefhebbertjes te maken hebt.

1. 3Doodler Start

Eigenlijk is het een soort mini-3D-printer, al geven we de 3Doodler dan wel heel veel credit. Het is een grappig systeem waarmee je met een soort sliertjes dingen kunt creëren, zoals een robotje of een figuurtje van een uil. Bijvoorbeeld leuk voor als je een spelletje gaat doen en je je eigen figuren wil gebruiken. Of voor volwassenen die denken dat ze een tof DnD-personage voor zichzelf kunnen maken. Zo’n 3Doodler gaat 40 tot 60 minuten mee op een keer opladen en wordt geleverd met 72 kleurstaafjes. De schade is ongeveer 50 euro voor deze starterkit.