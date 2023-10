​Inspiratie voor je verlanglijst: 10x kinderspeelgoed vol nostalgie

Het leuke aan cadeaus krijgen is dat dat ideale momenten zijn om iets te krijgen dat je niet zo snel zelf zou kopen, ook al wil je het stiekem wel. Kinderspeelgoed is typisch zoiets. Je bent eigenlijk te oud: tenminste, dat vind je zelf niet, maar je vindt het toch te raar om het als volwassene te kopen. Dat terwijl het heel tof is (en ideaal voor als er wel een kind op visite is) om dat speelgoed waar jij vroeger blij van werd anno 2023 gewoon te hebben. Gelukkig kan dat ook nog steeds, we noemen 10 speelgoed-items die bij veel mensen nostalgie oproepen en nog steeds bestaan.

1. Rubiks Kubus Je hebt ze tegenwoordig zelfs met een app waarbij je wordt geleerd hoe je ze moet oplossen, dus zelfs iets ouderwets als de Rubiks Kubus kan innoveren. Het mooie is dat je vroeger als het niet lukte gewoon die stickers eraf ging pulken en verplaatsen, maar nu is daar dus gewoon een app voor. Dat scheelt weer.



2. Furby Hij is irritant, brutaal en tegelijkertijd uitzonderlijk schattig: Furby. Het huisdier kwam in de tijd uit dat we ook met Tamagotchi’s bezig waren en al met al hadden we veel huisdieren om voor te zorgen. Tegenwoordig bestaat Furby nog steeds, al heeft ie zowel qua uiterlijk als qua prijskaartje een flinke metamorfose gekregen: nu ben je er zo’n 80 euro aan kwijt.

3. NES Nu nog een Nintendo Entertainment System gebruiken is een uitdaging. Het is niet onmogelijk, maar het apparaat is niet echt gemaakt voor de platte televisies die we tegenwoordig gebruiken. Gelukkig zijn er andere manieren om toch die NES te eren: je kunt een NES van LEGO op je verlanglijst zetten of kiezen voor de Nintendo Classic Mini, mocht je heel graag willen gamen.



4. Schilder-op-nummer Ze zeggen dat je van kleuren en schilderen rustig wordt, maar sommige mensen schieten er alsnog van in de stress: wat moet ik dan schilderen? Gelukkig is daar een oplossing voor in de vorm van schilder-op-nummer. Je kunt dan net als vroeger paarden en poezen schilderen, maar dan ook in een wat meer volwassener variant. De afbeeldingen worden echt een soort kunstwerken voor aan de muur. Als je tenminste het juiste nummer van de kleur voorziet.



5. Nerf-gun Het is een van de meest populaire speelgoed-items op kantoor: de nerf-gun. Je kunt mensen lekker beschieten, zonder dat ze er echt last van hebben. Het ziet er tof uit, er zijn allerlei soorten en je kunt er een soort van paintball-uitjes mee doen, maar dan gewoon lekker binnen waar je toch al was. Nerfguns zijn speelgoed-items die je ook zonder blikken of blozen kunt vragen, als je daar al last van zou hebben. Ze zijn gewoon cool.



6. Magic Twisty Het is een soort wormpje/slangetje gemaakt van neonkleurige haren en voorzien van een doorzichtige draad. Hiermee kun je het diertje allemaal bewegingen laten doen alsof het een levensecht diertje is. Rond het voetje van een wijnglas bijvoorbeeld. Het mooie is dat dit ook nog een heel goedkoop cadeautje is en dat ze nog steeds worden gemaakt.



7. View Master Oke oke, deze worden niet meer nieuw gemaakt (voor zover we weten), maar je kunt ze nog wel op Marktplaats krijgen en dat is het zeker waard View Master is een soort kijkapparaat waar je je twee ogen instak, en waarbij dan een ‘stereofoto’ werd gebruikt om te bekijken. Een soort dia’s kijken, maar dan plaatjes van bepaalde landen of dieren die door View Master werden aangeleverd.



8. K’Nex Verstokte LEGO-fans hielden het liever bij de bouwstenen, maar K’Nex was ook erg bijzonder. Deze stokjes die je aan elkaar kon bevestigen met tandwielen kon je gebruiken om bijvoorbeeld achtbanen en gebouwen te maken, maar dan in het klein. K ‘Next was ook redelijk onverwoestbaar, waardoor het ons niet verbaasd dat het nu nog steeds en masse verkrijgbaar is.



9. Etch-a-sketch De ene generatie is meer van de Magna Doodle, maar eigenlijk bood Etch-a-sketch een veel grotere uitdaging: je moest tekenen in één lijn. Er bestaan geweldige creaties van mensen die superlang met één lijn hele detaillistische tekeningen hebben gemaakt: supergaaf.

10. Transformers We zagen op IFA dit jaar de moderne Transformers: robots die gewoon zelf kunnen transformeren. Heel erg gaaf! De Transformers zijn al decennia in trek en dat zien we ook nu nog aan de films die ervan worden gemaakt. Bumblebee, Optimus Prime: het zijn iconen en hun speelgoed was ook gaaf: robots die je echt in een bepaald voertuig kon laten transformeren.