​Vijf veelgestelde vragen over tv’s beantwoord

Dat gezegd hebbende is er wel een regel die je aan kunt houden bij het ophangen van je televisie: eenderde van de televisie moet op ooghoogte komen (vanaf boven). Als je van plan bent om binnenkort een andere bank of stoel te kopen, houdt hier dan rekening mee, want dan zal je ooghoogte anders zijn. Heb je een positie waarbij je waarschijnlijk vaak niet recht voor de televisie kunt zitten en dit kan echt niet anders, kijk dan naar een beugel die je televisie iets kan draaien. Echter geldt dan alsnog de eenderde regel.

Als je een televisiekastje gebruikt, dan heb je weinig keuze in hoe hoog het toestel van de grond staat. Hang je het toestel echter aan de muur, wat tegenwoordig steeds aantrekkelijker wordt door de platheid van televisies, dan heb je wel een keuze. Waar hang je de beugel op? Ten eerste is het uiteraard aan voorkeur onderhevig wat je zelf gewend bent of prettig vindt. Als je bovendien altijd op de bank ligt in plaats van zit, dan is het misschien ook handig om de kijkhoogte niet te meten op wanneer je op de bank zit.

Je hebt net een televisie gekocht of wilt er eentje gaan kopen. Er zijn dan veel vragen die op je afkomen, naast de keuze welk toestel en merk je wenst, plus het schermtype, zijn er nog heel veel praktische overwegingen. Hoe hoog kun je een televisie het beste ophangen? Hoe ver moet je er vanaf zitten? Deze en andere vragen beantwoorden we voor je, zodat jij je kunt concentreren op het andere werk: het kiezen van de televisie die bij jou past.

Echter kun je deze som ook loslaten op je aankomende televisie. Als je een televisie wil kopen, dan is het handig rekening te houden met hoe smal of groot je woonkamer is. In een kleine jaren dertig woning is dit waarschijnlijk aanzienlijk minder meters dan in een ruime vinex. De vuistregel van ongeveer 2,4 keer zo ver als de grootte van de televisie is echter een goede om aan te houden wanneer het gaat om kijkcomfort.

De meeste mensen schijnen ongeveer 2,4 keer zo ver van hun tv af te zitten als de schermdiagonaal van de tv is. Heb je dus een televisie van 50 inch, dan moet je hier 120 inch, dus ruim drie meter vanaf zitten voor een comfortabele kijkafstand. Echter is ook dit een kwestie van voorkeur, want sommige mensen hebben liever een heel groot scherm en zitten daar wat dichter op om nog meer in de film gezogen te worden.

Dat kan helaas op de meeste televisies niet in het menu, maar daar kun je wel een aparte app voor gebruiken. De een gebruikt App Starter for Netflix Button, de ander kiest voor Homebutton. Met deze apps kun je zelf kiezen waarvoor je de knop gebruikt. Hij blijft natuurlijk wel Rakuten heten op je afstandsbediening, maar zelf weet je dan waarvoor je hem eigenlijk kunt gebruiken.

Veel smart-tv’s zijn tegenwoordig voorzien van een Netflix-knop, maar vaak zit daar een knop naast die minder bekend voorkomt: Rakuten. Rakuten is ook een streamingdienst en heeft een vrij groot aanbod (wel alleen films, dus geen series). Echter betaal je hier per film en je hebt dus geen abonementskosten zoals voor Netflix. Je kunt de Rakutenknop gebruiken om de Rakuten-app te benaderen, maar als je die niet gebruikt, dan is het mogelijk om de knop een andere functie te geven.

Als een fabrikant besluit om een bepaald type televisie niet langer van updates te voorzien, dan kan de veiligheid in gevaar zijn en kunnen bepaalde apps stoppen te werken. Technisch gezien zou een smart-televisie ongeveer 4 tot 16 jaar moeten meegaan, aldus de Consumentenbond. Kijken we naar de software, dan is het geheel afhankelijk van de fabrikant hoe lang je televisie nog veilig is en naar behoren de apps kan draaien die je graag gebruikt. Dat kan al in 3 tot 5 jaar omslaan. Het loont de moeite om van te voren aan een fabrikant te vragen wat het updatebeleid is, zodat je vooraf weet waar je aan toe bent.

Als je een nieuwe televisie koopt, dan is de kans groot dat je zo’n flink bedrag liever niet snel weer kwijt bent. Als je een smart-tv koopt, dan zijn er twee zaken die van invloed zijn op de duur van het toestel. Ten eerste is dat hoe lang de hardware meegaat, dus het scherm, de beeldverwerking en bijvoorbeeld de afstandsbediening. Daarnaast zijn televisies tegenwoordig allemaal smart, wat betekent dat ze onderhevig zijn aan updates.

Heb je altijd een Google Chromecast nodig?

Toen we eerder nog veel domme televisies hadden, was de Google Chromecast een uitkomst. Je stopte hem in de televisie en vervolgens kon je dan vanaf een telefoontoestel bijvoorbeeld Netflix opstarten en streamen. Dat is nog steeds zo, alleen is het nu vaak niet meer nodig. Als een televisie is voorzien van het besturingssysteem Android-TV, dan heb je vaak een ingebouwde Chromecast. Er zijn echter ook high end-televisies die dit niet hebben, bijvoorbeeld omdat ze een deal hebben met Apple. LG is een voorbeeld van een fabrikant die een eigen besturingssysteem gebruikt en meer met AirPlay doet dan Android.

Controleer als je een televisie koopt dus goed of je er Android TV op kunt verwachten en wat de streamingmogelijkheden zijn. Bovendien hangt het ook af van wat je wil streamen. Als je er alleen Netflix mee wil streamen, dan is Chromecast niet nodig: bijna elke smart-tv heeft de Netflix-app er al op, waardoor je die kunt gebruiken om Netflix te kijken en je niets hoeft op te starten en te streamen op je telefoon. De kans is klein dat je een Google Chromecast nodig hebt.