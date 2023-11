Verlanglijst: 5 huishoudelijke dingen die wél leuk zijn als cadeau

De feestdagen breken al bijna aan, inmiddels liggen ook de kerstkransjes zo langzamerhand weer in de winkel. Tijd om na te denken over de wat duurdere cadeaus die mensen elkaar soms geven rond de kerst. En hoewel het bij sommige mensen een taboe is, gaan wij gewoon voor de huishoudelijke producten. Die zijn nu eenmaal enorm handig.

Sodastream De een is ‘verslaafd’ aan Spa Rood, de ander vindt het leuk om cocktails te maken met een sprankeltje: de Sodastream helpt je ‘gezonde’ drankjes met prik te maken. Nu is dat als je er alcohol bijdoet natuurlijk niet meer het geval, en er zijn ook veel siropen die niet zo gezond zijn, maar het idee dat dit apparaat alles ‘fris’ maakt (met bubbels dus) is wel heel aantrekkelijk. Het kan mensen helpen meer water te gaan drinken, of om inderdaad toch een soort cola-alternatief bij elkaar te mixen dat wat minder slecht is.

Google Nest Hub Google Nest Hub is een leuk cadeau omdat het geschikt is voor mensen die smarthomegadgets in huis hebben, maar ook voor mensen die dat niet hebben. Dan fungeert deze hub namelijk alsnog als een fijn hulpje waar je tegen kunt praten en vragen aan kunt stellen (de Google Assistent zit er namelijk in), naast dat het een soort digitale fotolijst is. En als iemand dus wel slimme apparaten in huis heeft, dan kan hij of zij die mooi aansturen met de Google Nest Hub. Een leuk apparaatje waarmee je meerdere kanten opkunt.

Philips Steam&Go Een stoommachine voor kleding is heel erg handig, zoals Philips Steam&Go. Je kunt er bijvoorbeeld ook gordijnen mee stomen of andere stoffen. Het nadeel is dat veel mensen het niet kopen, omdat ze denken: ‘Ach, ik heb al een strijkijzer’. Zo’n stoommachine is zoveel makkelijker: het heeft binnen een mum van tijd dat shirt dat je naar de kroeg aan wil gladgemaakt, en het is veel makkelijker in gebruik dan een strijkijzer. Een heel handig apparaat dat je zeker naast een strijkijzer kunt bezitten. Let maar op, je gaat hem vanzelf enorm veel gebruiken.

Smeg Keukenmachine Het is een wannahave: een keukenmachine, bijvoorbeeld de Smeg keukenmachine. Het is een beetje een sta in de weg, maar bij heel veel gerechten komt zo’n apparaat heel erg goed van pas. Je kunt er heerlijk dingen in mixen, bijvoorbeeld als je je eigen brood maakt, je een saus wil maken en zelfs een salade, al zal je hem dan wel op een lage stand moeten zetten. Een keukenmachine kan hakken, kneden, kloppen (ja, slagroom dus!) en zelfs persen, dus waarschijnlijk zal er een nieuwe kookwereld voor je opengaan als je zo’n apparaat eenmaal thuis hebt.

Robotstofzuiger Roomba Eerlijk is eerlijk: het moet wel een goede robotstofzuiger zijn, zoals een Roomba, maar dit zijn toffe cadeaus om te krijgen. Je neemt er immers werk mee uit handen, zeker in een interieur dat modern en huisdierloos is: voor zulke huishoudens is een robotstofzuiger een perfect hulpje. Het gaat redelijk stil door de kamer heen terwijl de persoon die hem van je heeft gekregen op werk is, en er zijn zelfs varianten die de bak even legen wanneer ze bij hun basisstation zijn. Je huis ziet er een stuk schoner uit: iedereen weet dat een gestofzuigde vloer een stuk aantrekkelijker oogt. En je hoeft gelukkig zelf helemaal niets te doen.